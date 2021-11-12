Последствия ДТП в Харькове, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n162956-voditel-sbivshiy-detey-v-harkove-iskal-pered-dtp-zakladku-narkotikov-video.html

Ракурс

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, который вчера, 11 ноября, на «зебре» в Харькове сбил двух 13-летних детей, ранее попавший на видео, снятое в одном из дворов города.

На видео, обнародованном в соцсетях, можно увидеть, что он что-то ищет. Пользователи соцсетей предполагают, что мужчина, вероятно, занимался поиском так называемой «закладки» — тайника с наркотическим веществом, оборудованного сбытчиком или посредником для передачи наркотиков покупателю без непосредственного контакта.

На еще одном видео, снятом за час до наезда на подростков, он грубо нарушает ПДД и человек за рулем другого авто звонит в полицию и сообщает о находящемся в неадекватном состоянии водителе «Тойоты».

Стоит добавить, что в Нацполиции ранее заявляли, что виновник ДТП мог быть под действием запрещенных веществ, в связи с чем его направили на экспертизу, результаты которой пока не известны.

Напомним, на месте вчерашнего ДТП на пешеходном переходе в Харькове спустя несколько часов произошла новая авария — автомобиль совершил наезд на полицейского, обеспечивавшего охрану места инцидента.