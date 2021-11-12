Наслідки ДТП в Харкові, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n162956-vodiy-yakyy-zbyv-ditey-u-harkovi-shukav-pered-dtp-zakladku-narkotykiv-video.html

Ракурс

Водій автомобіля Toyota Land Cruiser, який вчора, 11 листопада, на «зебрі» у Харкові збив двох 13-річних дітей, раніше потрапив на відео, зняте в одному з дворів міста.

На відео, оприлюдненому в соцмережах, можна побачити, що він щось шукає. Користувачі соцмереж припускають, що чоловік, ймовірно, займався пошуком так званої «закладки» — схованки з наркотичною речовиною, обладнаної збувачем чи посередником для передачі наркотиків покупцю без безпосереднього контакту.

На ще одному відео, знятому за годину до наїзду на підлітків, він грубо порушує ПДР і людина за кермом іншого авто дзвонить в поліцію та повідомляє про водія «Тойоти», який перебуває в неадекватному стані.

Варто додати, що в Нацполіції раніше заявляли, що винуватець ДТП міг бути під дією заборонених речовин, у зв’язку з чим його направили на експертизу, результати якої наразі не відомі.

Нагадаємо, на місці вчорашньої ДТП на пішохідному переході в Харкові через кілька годин сталася нова аварія — автомобіль скоїв наїзд на поліцейського, який забезпечував охорону місця інциденту.