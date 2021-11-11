Наїзд у Харкові — водія арештували, у дітей струс, на місці аварії нова ДТП

https://racurs.ua/ua/n162936-nayizd-u-harkovi-vodiya-areshtuvaly-u-ditey-strus-na-misci-avariyi-nova-dtp.html

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Наїзд на дітей у Харкові здійснив чоловік за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser. Він збив двох підлітків на пішохідному переході, проїжджаючи на червоне світло. Поліція підозрює, що порушник перебував під дією наркотиків.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно 34-річного водія за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Близько 15.20 водій під час перетину перехрестя проспекту Науки та вулиці Тобольської порушив правила безпеки дорожнього руху. Він проїхав на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 13-річних хлопчика та дівчинку, які рухалися по регульованому пішохідному переходу на зелений для них сигнал, — повідомляє слідство.

В обох підлітків лікарі діагностували струс мозку та забиття м’яких тканин.

Стан потерпілих середньої тяжкості, стабільний. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м’яких тканин, — зазначив заступник головного лікаря Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги ім. Мещанінова Андрій Соцький.

Дівчинці медики зашили рану на голові.

Згодом на місці цієї аварії жінка за кермом легковика Mazda здійснила наїзд на поліцейського, який забезпечував охорону місця ДТП. У Нацполіції Харківської області додали, що подія сталася близько 17.00. Правоохоронця із травмами доправлено в лікарню. Внаслідок аварії травмувалася й 35-річна водійка.

Нагадаємо, 11 листопада у Харкові чоловік за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser збив двох дітей на пішохідному переході, проїжджаючи на червоне світло. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що цей водій раніше притягувався до відповідальності за «незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів», проте справа так і не дійшла до суду.