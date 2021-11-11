Наезд в Харькове — водитель арестован, дети в больнице, на месте аварии новое ДТП

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Наезд на детей в Харькове совершил мужчина за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser. Он сбил двух подростков на пешеходном переходе, проезжая на красный свет. Полиция подозревает, что нарушитель находился под действием наркотиков.

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении 34-летнего водителя по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Около 15.20 водитель во время пересечения перекрестка проспекта Науки и улицы Тобольской нарушил правила безопасности дорожного движения. Он проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летних мальчика и девочку, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу на зеленый для них сигнал, — сообщает следствие.

У обоих подростков врачи диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, — отметил заместитель главного врача Харьковской городской клинической больницы скорой помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий.

Девочке медики зашили рану на голове.

Впоследствии на месте этой аварии женщина за рулем легкового авто Mazda совершила наезд на полицейского, который обеспечивал охрану места ДТП. В Нацполиции Харьковской области добавили, что это произошло около 17.00. Правоохранитель с травмами доставлен в больницу. В результате аварии травмировалась и 35-летняя водитель.

Напомним, 11 ноября в Харькове мужчина за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser сбил двоих детей на пешеходном переходе, проезжая на красный свет. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что этот водитель ранее привлекался к ответственности за «незаконное производство или хранение наркотических средств», однако дело так и не дошло до суда.