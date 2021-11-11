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Джип сбил подростков на «зебре» в Харькове — парня протянуло по дороге 10 м (ВИДЕО)

Джип сбил детей на «зебре» в Харькове — парня протянуло по дороге 10 м (ВИДЕО)

11 ноя 2021, 16:49
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В Харькове произошло очередное громкое ДТП. Мужчина за рулем внедорожника «Тойота» сбил подростков на пешеходном переходе, проезжая на красный свет.

Событие произошло 11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Парня и девушку сбил внедорожник Land Cruiser. По предварительной информации, пострадавшие живы. Автомобиль двигался не на большой скорости.

Водитель внедорожника двигался в направлении Павлова Поля. Автомобиль проехал перекресток на красный свет и сбил на «зебре» людей. Парня авто прижало передним колесом и протянуло по дороге не менее 10 м.


Травмированных в ДТП привезли в больницу скорой и неотложной помощи. «Суспільному» директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастрофы Виктор Забашта сообщил, что подростки отделались только ушибами.

Источник: Ракурс


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