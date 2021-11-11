Джип збив підлітків на "зебрі" у Харкові - хлопця протягнуло по дорозі 10 м

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У Харкові сталася чергова гучна ДТП. Чоловік за кермом позашляховика «Тойота» збив підлітків на пішохідному переході, проїжджаючи на червоне світло.

Подія сталася 11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. Хлопця та дівчину збив позашляховик Land Cruiser. За попередньою інформацією, постраждалі живі. Автомобіль рухався не на великій швидкості.

Водій позашляховика їхав у напрямку Павлова Поля. Автомобіль проїхав перехрестя на червоне світло та збив людей на «зебрі». Хлопця авто притиснуло переднім колесом і протягнуло дорогою не менше 10 м.

Обох травмованих у ДТП привезли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. «Суспільному» директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта повідомив, що підлітки отримали тільки забої.