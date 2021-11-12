Где взять кредит, если есть микрозаймы? Фото: pixabay

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Ракурс

В сложных финансовых ситуациях часто спасает микрокредитование. Но иногда, ситуация может выйти из-под контроля и займов становится слишком много. Банки рискуют собственными финансами, одобряя кредиты людям с просрочками и неофициальным трудоустройством. Заемщиком с плохой кредитной историей тяжело получить одобрение и пройти проверку.

Чтобы остановить начисление повышенных процентов и улучшить условия кредитования, рекомендуется в кратчайшие сроки рефинансировать долг. Заемщик может обратиться в банк, кредитным картам или МФО, чтобы взять кредит онлайн без отказа на сайте https://minfin.com.ua/ua/credits/online/bez-otkaza/. Последний вариант является предпочтительным, так как при открытых микрозаймах текущий кредитор соглашается рефинансировать задолженность на крайне невыгодных условиях. Стоит учесть, что банк откажет в рефинансировании в случае 3-х и более незакрытых кредитах.

Как рефинансировать микрозайм с просрочками

Несмотря на лояльные условия микрофинансовых организаций, сотрудники стараются тщательно проверять заемщика, наличия займов в других организациях и т.д. МФО выдают кредит для рефинансирования, но при определенных условиях:

Ограниченная сумма. Минимальная выплата, которую может получить заемщик с просрочками — 5000 гривен.

Документы. Для оформления микрозайма для рефинансирования понадобится идентификационный код, паспорт и карта любого украинского банка.

Срок кредитования. Клиент может получить деньги на срок до 1 месяца.

Микрокредитные фирмы предлагают различные способы погашения: в кассе отделения, в режиме онлайн, через терминал, переводом с карты.

В случае, если заемщик не может внести сумму по платежу, менеджеры могут предложить пролонгацию с учетом выплаты процентов и штрафов за предыдущий период.

ТОП-компаний, которые готовы сотрудничать с клиентами с незакрытыми долгами и плохой кредитной историей:

Creditplus;

Mycredit;

Moneyveo;

Швидко Гроші;

Динеро;

Top credit;

Мегагроші;

Милоан;

Alex Credit;

Быстрозайм.



Одна из причин отказа — некорректно заполненные данные в анкете на онлайн кредит. Поэтому, прежде чем подавать заявку, внимательно проверьте правильность заполнения данных. Даже самые лояльные МФО будут вынуждены отказать из-за ошибок в анкете.

Клиент может запросить кредитный лимит на карте для того, чтобы погасить накопившиеся задолженности по микрозаймам.