Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам въезда в Украину

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Петиция о запрете россиянам въезжать и территорию Украины собрала больше 25 тыс. голосов. Автором петиции является известный активист Сергей Стерненко.

Голосовать за запрет на въезд россиянам начали 2 ноября. Через девять дней петиция набрала нужное количество голосов. Теперь его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Стерненко подчеркнул, что такой запрет актуален из-за нынешнего обострения на фронте и стягивания российских войск к нашим границам.

Активист предлагает президенту запретить гражданам России въезд в Украину или ввести визовый режим с Российской Федерацией. Пока президент еще не среагировал на петицию, а ее текущий статус — «ожидает рассмотрения».

По закону, в течение трех рабочих дней после того как петиция наберет нужное количество, голосов Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения. Оно должно быть осуществлено не позднее 10 рабочих дней после этого сообщения.

Напомним, ранее Зеленский ответил на петицию о запрете концертной деятельности россиян. Президент сказал, что в законодательстве уже предусмотрены определенные нормы, касающиеся этого вопроса.