Зеленський розгляне петицію про заборону росіянам в’їзду в Україну

https://racurs.ua/ua/n162955-zelenskyy-rozglyane-petyciu-pro-zaboronu-rosiyanam-v-yizdu-v-ukrayinu.html

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Петиція про заборону росіянам в’їжджати та територію України зібрала понад 25 тис. голосів. Автором петиції є відомий активіст Сергій Стерненко.

Голосувати за заборону в’їзду росіянам розпочали 2 листопада. За дев’ять днів петиція набрала потрібну кількість голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Стерненко наголосив, що така заборона актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів.

Активіст пропонує президенту заборонити громадянам Росії в’їзд до України чи запровадити візовий режим з Російською Федерацією. Наразі президент ще не зреагував на петицію, а її поточний статус — «очікує на розгляд».

За законом, протягом трьох робочих днів після набрання потрібної кількості голосів Офіс президента повинен повідомити про початок розгляду. Він має бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після цього повідомлення.

Нагадаємо, Зеленський відповів на петицію про заборону концертної діяльності росіян. Президент зазначив, що в законодавстві вже передбачені певні норми, які стосуються цього питання.