Підпільна типографія. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n162954-lypovi-covid-sertyfikaty-shtampuvaly-v-orendovaniy-typografiyi-shahrayi-foto.html

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Підроблений COVID-сертифікат продовжують купати українців на свій страх і ризик. Через це група ділків створила нелегальну типографію, де друкувала підробки сертифікатів про щеплення й негативні ПЛР-тести.

Схему організували троє жителів Київщини. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Типографію облаштували в орендованих квартирах. Оголошення про свої послуги вони розміщували в спеціально створеному телеграм-каналі, а готові документи відправляли поштою.

Поліція обшукала приміщення типографії та домівки шахраїв, було вилучено комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток та штампів лікарень, бланки суворої звітності медичних установ, а також 500 тис. грн і 12 тис. дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що купити підробний COVID-сертифікат українці хочуть замість того, щоби зробити щеплення. Відразу у двох областях правоохоронці викрили незаконні схеми продажу документів.