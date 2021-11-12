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Ракурс
Підпільна типографія. Фото: Офіс генпрокурора

Липові COVID-сертифікати штампували в орендованій «типографії» шахраї (ФОТО)

12 лис 2021, 11:46
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Підроблений COVID-сертифікат продовжують купати українців на свій страх і ризик. Через це група ділків створила нелегальну типографію, де друкувала підробки сертифікатів про щеплення й негативні ПЛР-тести.

Схему організували троє жителів Київщини. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Підпільна типографія. Фото: Офіс генпрокурора

Типографію облаштували в орендованих квартирах. Оголошення про свої послуги вони розміщували в спеціально створеному телеграм-каналі, а готові документи відправляли поштою.

Підпільна типографія. Фото: Офіс генпрокурора

Поліція обшукала приміщення типографії та домівки шахраїв, було вилучено комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток та штампів лікарень, бланки суворої звітності медичних установ, а також 500 тис. грн і 12 тис. дол.

Підпільна типографія. Фото: Офіс генпрокурора


Підпільна типографія. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що купити підробний COVID-сертифікат українці хочуть замість того, щоби зробити щеплення. Відразу у двох областях правоохоронці викрили незаконні схеми продажу документів.

Джерело: Ракурс


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