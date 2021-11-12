Незвичайне поховання знайшли археологи в древньому місті Перу. Фото: md-eksperiment.org

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У Перу археологи знайшли останки 25 людей у стародавньому місті Чан-Чан, яке було столицею імперії Чиму.

Ця культура відома своїми розвинутими ремеслами, зокрема виготовленням еротичної кераміки. Імперія досягла свого розквіту в XV столітті, поки її не завоювала імперія інків приблизно у 1470 році, пише Reuters.

Експерти вважають, що братська могила могла бути місцем поховання представників еліти Чиму. Більшість останків належать молодим жінкам, яким було не більше 30 років.

Відомо, що в цій культуру було заведено приносити людей у жертві. Однак вчені заявили, що наразі нема доказів, що люди, поховані в братській могилі, померли таким чином.

Дослідники проведуть тести, щоб спробувати встановити причину їхньої смерті. Тіла перебували у сидячому положенні, їх загорнули в кілька шарів тканини. У могилі також знайшли майже 50 керамічних виробів.

Чан-Чан у XIII-XV століттях було великим містом з дев’ятьма фортецями та багатьма храмами. За словами вчених, остання знахідка показує, що в культурі старанно турбувалися про останки своїх близьких.

Джерело: Reuters