Необычное захоронение нашли археологи в древнем городе Перу. Фото: md-eksperiment.org

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Ракурс

В Перу археологи обнаружили останки 25 человек в древнем городе Чан-Чан, который был столицей империи Чиму.

Эта культура известна своими развитыми ремеслами, в частности изготовлением эротической керамики. Империя достигла своего расцвета в XV веке, пока ее не завоевала империя инков примерно в 1470 году, пишет Reuters.

Эксперты полагают, что братская могила могла быть местом захоронения представителей элиты Чиму. Большинство останков принадлежат молодым женщинам, которым было не больше 30 лет.

Известно, что в этой культуре было принято приносить людей в жертву. Однако ученые заявили, что нет доказательств, что люди, похороненные в братской могиле, умерли таким образом.

Исследователи проведут тесты, чтобы попытаться установить причину смерти. Тела находились в сидячем положении, их завернули в несколько слоев ткани. В могиле также обнаружили почти 50 керамических изделий.

Чан-Чан в XIII—XV вв. еках был большим городом с девятью крепостями и многими храмами. По словам ученых, последняя находка показывает, что в культуре усердно заботились об останках своих близких.

Источник:Reuters