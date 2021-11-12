Необычное захоронение нашли археологи в древнем городе Перу (ФОТО)https://racurs.ua/n162953-neobychnoe-zahoronenie-nashli-arheologi-v-drevnem-gorode-peru-foto.htmlРакурс
В Перу археологи обнаружили останки 25 человек в древнем городе Чан-Чан, который был столицей империи Чиму.
Эта культура известна своими развитыми ремеслами, в частности изготовлением эротической керамики. Империя достигла своего расцвета в XV веке, пока ее не завоевала империя инков примерно в 1470 году, пишет Reuters.
Эксперты полагают, что братская могила могла быть местом захоронения представителей элиты Чиму. Большинство останков принадлежат молодым женщинам, которым было не больше 30 лет.
Известно, что в этой культуре было принято приносить людей в жертву. Однако ученые заявили, что нет доказательств, что люди, похороненные в братской могиле, умерли таким образом.
Исследователи проведут тесты, чтобы попытаться установить причину смерти. Тела находились в сидячем положении, их завернули в несколько слоев ткани. В могиле также обнаружили почти 50 керамических изделий.
Чан-Чан
Источник:Reuters