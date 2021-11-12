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Ракурс
Подпольная типография. Фото: Офис генпрокурора

Липовые COVID-сертификаты штамповали в съемной «типографии» мошенники (ФОТО)

12 ноя 2021, 11:46
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Поддельный COVID-сертификат продолжают покупать украинцы на свой страх и риск. Поэтому группа дельцов создала нелегальную типографию, где печатала поддельные сертификаты о прививках и негативные ПЦР-тесты.

Схему организовали три жителя Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подпольная типография. Фото: Офис генпрокурораТипографию обустроили в арендованных квартирах. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

Подпольная типография. Фото: Офис генпрокурораПолиция обыскала помещение типографии и дома мошенников, была изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов больниц, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также 500 тыс. грн и 12 тыс. дол.


Подпольная типография. Фото: Офис генпрокурора

Подпольная типография. Фото: Офис генпрокурораНапомним, ранее мы сообщали, что купить поддельный COVID-сертификат украинцы хотят вместо того, чтобы привиться. Сразу в двух областях правоохранители разоблачили незаконные схемы продажи документов.

Источник: Ракурс


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