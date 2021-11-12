Американські астронавти перейшли з борту Crew Dragon на МКС

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Ракурс

Четвертий політ Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) з екіпажем на борту пройшов успішно: стикування зі станцією відбулося в автоматичному режимі.

NASA повідомило, що космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції у ніч на 12 листопада.

Фінальна стадія зближення корабля зі станцією почалася о 02.27 за київським часом. Стикування проходило в автоматичному режимі. Це вже четвертий політ Crew Dragon до МКС із екіпажем на борту.

Перший старт відбувся 30 травня 2020 року, другий — 15 листопада, третій — 23 квітня вже цього року.

Після стикування астронавт NASA Марк Ванде Хай, який знаходиться на борту МКС, розпочав підготовчі процедури перед відкриттям люку космічного корабля. О 04.25 за київським часом люк Crew Dragon відкрили і за кілька хвилин астронавти перейшли на Міжнародну космічну станцію.

До складу екіпажу Crew Dragon, який отримав назву Endurance (з англ. — «Витривалість»), увійшли американські астронавти Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ЄSА) Маттіас Маурер, які проведуть на орбіті близько шести місяців.

На борту МКС вони приєдналися до Марка Ванди Хая та космонавтів «Роскосмосу» Антона Шкаплерова та Петра Дуброва.