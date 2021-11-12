Як зупинити розвиток хвороби Альцгеймера, розповіли вчені. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Як пов’язані хвороба Альцгеймера та якість сну, розповіли вчені. Наукове дослідження вони провели на мишах.

У гризунів з поганим сном у мозку накопичувалися відкладення бета-амілоїду. Це один із двох альцгеймерських білків, які в прямому сенсі отруюють життя нервовим клітинам. Про це пише Science Translational Medicine.

Однак піддослідні миші були схильні до альцгеймероподібного стану, і поганий сон був уже наслідком цієї схильності. Тобто хвороба на початковій стадії порушує сон, а порушений сон розвиває хворобу.

Однак хворобу можна зупинити, якщо стимулювати нейрони сонного центру — так званого ретикулярного ядра таламуса (TRN).

Коли у TRN штучно підвищували активність, миші починали краще спати, в них збільшувався глибокий сон, і навіть зменшувалися скупчення токсичного білка в мозку.

За словами дослідників, у людей із хворобою Альцгеймера активність нейронів TRN теж падає. Вчені сподіваються, що вдасться створити ліки, які покращують роботу сонного центру. Це допоможе сповільнити хворобу Альцгеймера.

Експерти наголошують, що причини поганого сну можуть бути різними й вони не завжди зводяться до нейронів таламуса.

Нагадаємо, британські вчені вирахували, коли краще лягати спати. Вони вивчали взаємозв'язок між часом відходу сну та серцевими захворюваннями. У дослідженні взяли участь 88 тис. 26 осіб.

Джерело:Science Translational Medicine