В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n162960-karantinnye-ogranicheniya-usilyat-v-obschestvennom-transporte-dvuh-oblastey-detali.html

Ракурс

В Киевской области с 13 ноября усиливаются ограничения в общественном транспорте, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

С 13 ноября ездить в автобусах, маршрутках и электричках будут иметь право только пассажиры, у которых будет один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении от коронавируса, подтвержденную с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дія».

Когда Киевщину только ввели в «красную» зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности, — подчеркнул Володин.

Также ограничения усилят в Львовской области, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

С 22 ноября невакцинированные от COVID-19 или люди без отрицательного теста на коронавирус не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом.

Также на Львовщине запретят осуществлять перевозку пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении, если у них нет при себе таких документов: