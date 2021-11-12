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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Главком»

Карантинные ограничения усилят в общественном транспорте двух областей — детали

12 ноя 2021, 12:45
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В Киевской области с 13 ноября усиливаются ограничения в общественном транспорте, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

С 13 ноября ездить в автобусах, маршрутках и электричках будут иметь право только пассажиры, у которых будет один из документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении от коронавируса, подтвержденную с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дія».

Когда Киевщину только ввели в «красную» зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности, — подчеркнул Володин.

Также ограничения усилят в Львовской области, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

С 22 ноября невакцинированные от COVID-19 или люди без отрицательного теста на коронавирус не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом.


Также на Львовщине запретят осуществлять перевозку пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении, если у них нет при себе таких документов:

  • отрицательного теста на COVID-19 — действует 72 часа;
  • документа о полном курсе вакцинации;
  • свидетельства, подтверждающего, что человек выздоровел от коронавируса.

Источник: Ракурс


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