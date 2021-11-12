Карантинные ограничения усилят в общественном транспорте двух областей — деталиhttps://racurs.ua/n162960-karantinnye-ogranicheniya-usilyat-v-obschestvennom-transporte-dvuh-oblastey-detali.htmlРакурс
В Киевской области с 13 ноября усиливаются ограничения в общественном транспорте, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
С 13 ноября ездить в автобусах, маршрутках и электричках будут иметь право только пассажиры, у которых будет один из документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении от коронавируса, подтвержденную с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дія».
Когда Киевщину только ввели в «красную» зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности, — подчеркнул Володин.
Также ограничения усилят в Львовской области, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
С 22 ноября невакцинированные от COVID-19 или люди без отрицательного теста на коронавирус не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом.
Также на Львовщине запретят осуществлять перевозку пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении, если у них нет при себе таких документов:
- отрицательного теста на COVID-19 — действует 72 часа;
- документа о полном курсе вакцинации;
- свидетельства, подтверждающего, что человек выздоровел от коронавируса.