Коронавірусну хворобу COVID-19 за добу 11 листопада в Україні виявили у 24 тис. 58 громадян.

Минулої доби захворіли 1 тис. 616 дітей та 468 медиків. Померло 750 пацієнтів, лікарні прийняли 4 тис. 318 нових хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 802), Дніпропетровській (1 тис. 867), Одеській (1 тис. 816), Донецькій (1 тис. 348) і Полтавській (1 тис. 257) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 3 млн 179 тис. 577 осіб, летальних випадків — 75 тис. 607.

З 12 листопада «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлено на території Черкаської області.

У регіоні заборонена робота наступних закладів за умови, якщо там не вакциновані всі працівники та відвідувачі:

закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос;

ТРЦ, кінотеатрів, театрів, інших закладів культури (окрім історико-культурних заповідників);

закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

заборонено проведення масових заходів (окрім офіційних спортзаходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів).

З 22 листопада на Львівщині невакциновані від коронавірусу або люди без негативного тесту не зможуть користуватись приміським громадським залізничним та автомобільним транспортом.

Обмеження не поширюються на перевезення автівками до п’яти пасажирів (разом із водієм), службові транспортні засоби, пасажирів, які подорожують автівкою в міжнародному сполученні.

На Львівщині від початку пандемії померло майже 5 тис. людей. У сусідніх областях показники удвічі менші.