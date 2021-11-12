Віктор Медведчук, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n162942-shuboshovysche-sklad-igrashok-ta-cerkva-medvedchuk-pid-sankciyamy-rekonstruuie-palac.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів ОПЗЖ, попри запроваджені щодо нього санкції, продовжує здійснювати капітальну реконструкцію свого маєтку у Пущі-Водиці.

Про це йдеться в новому розслідуванні програми «Схеми».

Зазначається, що журналісти програми масштабні роботи в маєтку Медведчука вперше зафіксували у травні цього року — коли політик вже перебував під запровадженими за рішенням РНБО щодо нього та його дружини санкціями, серед яких, зокрема «блокування активів та обмеження торговельних операцій».

Сам Медведчук на запити програми не відповів, тож у «Схемах» припускають, що фінансування робіт може відбуватися за готівку.

Станом на листопад в маєтку вже помітний суттєвий прогрес у ремонтних роботах.

Крім того, до рук журналістів програми потрапили креслення з планами робіт у палаці Медведчука. Загалом у будівлі 114 приміщень. Загальна площа будинку, згідно з деклараціями, становить 2 тис. 113 кв. м.

За інформацією видання, маєток складається з чотирьох поверхів (один цокольний), має два ліфти — службовий та для мешканців, а також понад сотню приміщень різного призначення.

На цокольному поверсі розташовані кімната для покоївок та чоловічий і жіночий житлові блоки, а також складські приміщення — для шуб, картин, килимів, валіз, скатертин та окремий гардероб для суконь.

Також тут розташована зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн з приміткою «узгоджується із замовником» і технічна зона.

Крім того, одна з кімнат, площа якої становить 28 кв. м, підписана на кресленнях як «склад ялинкових іграшок».

На першому поверсі розташовані:

у лівому крилі — рецепція, кабінет охорони, їдальня, кухня і сервізна;

у правому крилі — кабінети Марченко та Медведчука.

Кабінет Віктора Медведчука має площу 45 кв. м. У кабінеті кума Путіна є «хитринка» — секретна кімната на 11 квадратів. На цьому ж поверсі розташована камінна зала, — зазначають журналісти видання.

Також на цьому поверсі розташовані — ще одна масажна кімната, сауна, хамам, кімната відпочинку і басейн довжиною понад 18 м.

На другому поверсі розташовані гостьові кімнати, а також спальні господарів та дітей з персональними санвузлами та гардеробними.

На горішньому поверсі розташована домашня капличка площею 43 кв. м.

Церква межує із барною зоною. На поверсі є ще один балкон, ще одна гостьова спальня і зала без чіткого призначення — «багатофункціональна», — зазначають у «Схемах».

Варто додати, що на прес-конференції після запровадження санкцій РНБО у березні цього року Марченко запевняла, що їхнє подружжя живе «просто і невибагливо».