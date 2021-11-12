Зеленський вимагає доступу до Саакашвілі медиків з України

https://racurs.ua/ua/n162941-zelenskyy-vymagaie-dostupu-do-saakashvili-medykiv-z-ukrayiny.html

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За Михайла Саакашвілі заступився президент України Володимир Зеленський. Прес-служба Банкової 12 листопада повідомила про телефонну розмову глави держави з прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі.

Зеленський заявив Тбілісі, що права громадянина України Саакашвілі мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права. Він окремо повідомив грузинському прем'єру на неприпустимості застосування до Саакашвілі непропорційних заходів примусу і попросив надати доступ до екс-президента Грузії його матері та близьким.

Крім того, Зеленський попросив Тбілісі розглянути можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів.

Нагадаємо, що 11 листопада Саакашвілі, який перебуває у тюремній лікарні в Грузії, 11 листопада нібито вирішив припинити голодування. Водночас Спеціальна пенітенціарна служба при Міністерстві юстиції Грузії поширила відео переведення екс-президента країни до тюремної лікарні, датоване 8 листопада. На цих кадрах зображено, як Саакашвілі заносять в будівлю медзакладу за руки і ноги.

Саакашвілі силою витягнули з реанімобіля та за руки і ноги занесли у лікарню.

1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушили низку кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політв’язнем.

8 листопада Саакашвілі перевели до лікарні в’язниці № 18 у Глданському районі Тбілісі з в’язниці у Руставі. У Києві заявили, що розчаровані переведенням Саакашвілі до пенітенціарного медзакладу.

11 листопада ЄСПЛ направив сторонам своє рішення за позовом «Саакашвілі проти Грузії» щодо запиту про застосування тимчасового заходу, й закликав Саакашвілі припинити голодування.