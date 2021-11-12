Зеленский требует доступа к Саакашвили медиков из Украины

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За Михаила Саакашвили вступился президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-служба Банковой 12 ноября сообщила о телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили.

Зеленский заявил Тбилиси, что права гражданина Украины Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Он отдельно сообщил грузинскому премьеру о недопустимости применения к Саакашвили непропорциональных мер принуждения и попросил предоставить доступ к экс-президенту Грузии его матери и близким.

Кроме того, Зеленский попросил Тбилиси рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.

Напомним, что 11 ноября Михаил Саакашвили, находящийся в тюремной больнице в Грузии, 11 ноября якобы решил прекратить голодовку.

Специальная пенитенциарная служба при Министерстве юстиции Грузии распространила видео перевода экс-президента страны в тюремную больницу, датированное 8 ноября. На этих кадрах видно, как Саакашвили заносят в здание медучреждение за руки и ноги.

Его силой вытащили из реанимобиля и за руки и ноги отнесли в больницу.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбудили ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Саакашвили перевели в больницу тюрьмы № 18 в Глданском районе Тбилиси из тюрьмы в Руставе. В Киеве заявили, что разочарованы переводом Саакашвили в пенитенциарное медучреждение.

11 ноября Европейский суд по правам человека направил сторонам свое решение по иску «Саакашвили против Грузии» о запросе о применении временного мероприятия и призвал Саакашвили прекратить голодовку.