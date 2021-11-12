Украина находится в состоянии энерговойны из-за действий РФ, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n162940-ukraina-nahoditsya-v-sostoyanii-energeticheskoy-voyny-minenergo.html

Ракурс

Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией.

Об этом в эфире передачи «Право на власть» заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов.

Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа, — заявил министр.

По мнению министра, Россия блокирует поставки угля из Казахстана для того, чтобы Украина еще больше ощутила энергетический кризис.

Но я хочу подчеркнуть, что достаточно мы принимаем меры, для того, чтобы нивелировать такие попытки России помешать нашим планам, — заверил чиновник.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус недавно заявил, что запасы угля на многих украинских ТЭС не дотягивают до минимальных значений.