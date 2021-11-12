Україна перебуває у стані енерговійни через дії РФ, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n162940-ukrayina-perebuvaie-v-stani-energetychnoyi-viyny-minekonomiky.html

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Україна наразі фактично перебуває в стані енергетичної війни з Росією.

Про це в ефірі передачі «Право на владу» заявив заступник міністра енергетики України Максим Немчинов.

Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу, — заявив Немчинов.

На думку заступника міністра, Росія блокує поставки вугілля з Казахстану для того, щоб Україна ще більше відчула на собі енергетичну кризу.

Але я хочу наголосити, що достатньо ми заходів вживаємо, для того, щоб нівелювати такі спроби Росії завадити нашим планам, — запевнив чиновник.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус нещодавно заявив, що запаси вугілля на багатьох українських ТЕС не дотягують до мінімальних значень.