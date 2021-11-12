Виктор Медведчук, фото: ТАСС

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Виктор Медведчук, один из лидеров ОПЗЖ, несмотря на введенные в него санкции, продолжает осуществлять капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице.

Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы».

Отмечается, что журналисты программы масштабные работы в имении Медведчука впервые зафиксировали в мае этого года — когда политик уже находился под введенными по решению СНБО против него и его жены санкциями, среди которых, в частности, «блокирование активов и ограничение торговых операций».

Сам Медведчук на запросы программы не ответил, поэтому в «Схемах» предполагают, что финансирование работ может происходить за наличные деньги.

По состоянию на ноябрь в имении уже заметен значительный прогресс в ремонтных работах.

Кроме того, в руки журналистов программы попали чертежи с планами работ во дворце Медведчука. Всего в здании 114 помещений. Общая площадь дома, согласно декларациям, составляет 2 тыс. 113 кв. м.

По информации издания, дворец состоит из четырех этажей (один цокольный), имеет два лифта — служебный и для жильцов, а также более сотни помещений разного назначения.

На цокольном этаже расположены комната для горничных, а также мужской и женский жилые блоки. Также здесь находятся складские помещения — для шуб, картин, ковров, чемоданов, скатертей и отдельный гардероб для платьев.

Также здесь расположена зона отдыха: гидромассажная, массажная, солевая комната, зона гидромассажных ванн с примечанием «согласовывается с заказчиком» и техническая зона.

Кроме того, одна из комнат площадью 28 кв. м, подписанная на чертежах как «склад елочных игрушек».

На первом этаже расположены:

в левом крыле — рецепция, кабинет охраны, столовая, кухня и сервизная;

в правом крыле — кабинеты Марченко и Медведчука.

Кабинет Виктора Медведчука имеет площадь 45 кв. м. В кабинете кума Путина есть «уловка» — секретная комната на 11 квадратов. На этом же этаже расположен каминный зал, — отмечают журналисты издания.

Также на этом этаже расположены еще одна массажная комната, сауна, хаммам, комната отдыха и бассейн длиной более 18 м.

На втором этаже расположены гостевые комнаты, а также спальни хозяев и детей с индивидуальными санузлами и гардеробными.

На верхнем этаже расположена домашняя часовня площадью 43 кв. м.

Церковь граничит с барной зоной. На этаже есть еще один балкон, еще одна гостевая спальня и зал без четкого назначения — многофункциональный, — отмечают в Схемах.

Стоит добавить, что на пресс-конференции после введения санкций СНБО в марте этого года Марченко уверяла, что их супруги живут «просто и неприхотливо».