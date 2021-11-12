750 смертей и еще одна «красная» область — новая ковид-статистика в Украине

https://racurs.ua/n162943-750-smertey-i-esche-odna-krasnaya-oblast-novaya-kovid-statistika-v-ukraine.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 за сутки 11 ноября в Украине диагностировали у 24 тыс. 58 граждан.

За прошедшие сутки заболели 1 тыс. 616 детей и 468 медиков. Умерли 750 пациентов, больницы приняли 4 тыс. 318 новых больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 802), Днепропетровской (1 тыс. 867), Одесской (1 тыс. 816), Донецкой (1 тыс. 348) и Полтавской (1 тыс. 257) областях.

За все время пандемии в Украине заболело уже 3 млн 179 тыс. 577 человек, летальных исходов — 75 тыс. 607.

С 12 ноября «красный» уровень эпидемической опасности установлен на территории Черкасской области.

В регионе запрещена работа следующих заведений при условии, что там не вакцинированы все работники и посетители:

заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

ТРЦ, кинотеатров, театров, других учреждений культуры (кроме историко-культурных заповедников);

учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

запрещено проведение массовых мероприятий (кроме официальных спортмероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей).

На Львовщине с 22 ноября невакцинированные от коронавируса или люди без негативного теста не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ограничения не распространяются на перевозки автомобилями до пяти пассажиров (вместе с водителем), служебные транспортные средства и пассажиров, путешествующих автомобилем в международном сообщении.

Во Львовской области с начала пандемии умерло почти 5 тыс. человек. В соседних областях показатели вдвое меньше.