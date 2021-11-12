Карантин в Киеве – власти анонсировали усиление контроля. Фото: КГГА

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Карантин в Киеве усилили до уровня «красной» зоны из-за новой вспышки коронавируса. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усилят во всех районах столицы.

Такое решение было принято на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Количество рабочих групп будет увеличено до четырех в каждом районе города. В группы контроля за соблюдением карантинных ограничений привлекут полицейских, муниципальную охрану, а также работников КГГА и Госпродпотребслужбу.

Как известно, Киев находится в «красной» зоне с 1 ноября. В городе действуют суровые противоэпидемические ограничения.

В КГГА напомнили, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрена административная ответственность. Санкция статьи 44−3 предусматривает штраф:

для граждан — от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн.;

для должностных лиц — от 34 тыс. грн. до 170 тыс. грн.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 тыс. 802 больных коронавирусом, 43 человека умерли. Также в столице сделали 11 тыс. 666 прививок от коронавируса.