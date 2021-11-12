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Ракурс
Варламов. Фото: УП

Скандальный блогер Варламов может въехать в Украину (ДОКУМЕНТ)

12 ноя 2021, 13:05
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Илья Варламов, известный российский блогер, попавший в скандал из-за пропагандистского фильма об Украине, может пересечь границу, поскольку Служба безопасности Украины (СБУ) не продлила его запрет на въезд.

Срок пятилетнего запрета истек в ноябре 2021 года. Такой ответ спецслужба предоставила по запросу «Украинской правды».

Запрос. Документ: УПВ Государственной пограничной службе заявили, что имеют право отказать Варламову в въезде при определенных обстоятельствах.

Государственная пограничная служба в полной мере применяет нормы законодательства в случае, если граждане нарушают порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию. Если говорить об иностранных гражданах, то по ним, кроме привлечения к административной ответственности, устанавливается и запрет въезда на территорию Украины. В случае попытки пересечения государственной границы такому лицу будет отказано в въезде в Украину и проставлен запрет на въезд сроком на 3 года, — заявили пограничники.


Как известно, в начале ноября скандальный российский блогер Илья Варламов обнародовал на платформе YouTube фильм об истории независимой Украины, который извращает и умалчивает факты по Украине и содержит элементы пропаганды РФ. Фильм снимался дистанционно.

В октябре 2017 года Варламов заявил, что приезжал в Одессу, несмотря на запрет. Сайт Миротворец написал тогда, что разрешение на въезд он получил по согласию сотрудничать с СБУ, однако эти данные не подтвердились. Как оказалось, Варламов не въезжал в Украину. Сам блогер утверждает, что территории террористических группировок ЛНР и ДНР он не посещал, а четыре репортажа оттуда делал не он.

Источник: Ракурс


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