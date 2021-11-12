Москва заверила, что белая и пушистая — реакция на новые планы вторжения в Украину

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В Кремле назвали предположение о том, что Россия планирует вторжение в Украину, пустое и безосновательное нагнетание обстановки.

Подобные заголовки — не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы, — сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя публикации в СМИ о том, что США предупредили коллег в ЕС о возможных российских планах вторжения в Украину.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что ситуация нагнетается все больше, он сказал, что «провокационных действий стало больше». В этом смысле Песков упомянул о ситуации в Черном море, разведдеятельности с воздуха самолетов НАТО, в том числе американских.

Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к происходящему. Мы должны быть готовы. Это летают самолеты тех, кто декларирует своей основной целью сдерживание и противодействие Российской Федерации, те, кто называет Российскую Федерацию врагом, — сказал Песков.

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге не исключил, что Россия может попытаться «пододвинуться вглубь Украины». Доказательством чего он считает большое количество российской военной техники и воинских подразделений у границ Украины.

Американские СМИ в ноябре трижды писали, что Россия может готовить вторжение в Украину. Напряжение между Москвой и НАТО возникло на фоне проблем в энергетике и миграционного кризиса, спровоцированного подконтрольными Владимиру Путину властями Беларуси.

По данным Bloomberg, официальные чиновники поделились с европейскими коллегами опасениями по поводу возможных военных действий. Такие прогнозы основываются на информации, «подкрепленной общедоступными доказательствами», которые США еще не предоставили Брюсселю.

По мнению источников Bloomberg, Россия готова применить силу «при необходимости», в то же время полномасштабное наступление РФ оценивается как маловероятное, потому что войскам РФ будет противостоять сопротивление населения Киева и других городов.