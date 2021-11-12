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Тимошенко побывала на макаронной фабрике в халате и на каблуках. Фото: ЧаРівне

Тимошенко побывала на макаронной фабрике в халате и на каблуках (ФОТО)

12 ноя 2021, 17:22
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Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины», посетила макаронную фабрику в Ровно. Нардеп опубликовала новые фотографии из поездки.

Так выглядит украинская мечта! Так работает украинский рецепт успеха! Выращенная на нашей земле пшеница уезжает в 20 стран мира. Не в трюмах по цене зерна. Она едет в виде дорогих макарон, — написала нардеп в своих соцсетях.

Тимошенко позировала в белом халате, на каблуках и со светлым маникюром. Пользователям понравился новый образ политика — в комментариях под фото они не сдерживали своего восторга.


Народный депутат также показала видео с фабрики, где она общается с сотрудниками, выясняя все тонкости производства украинских макарон.

Источник: Ракурс


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