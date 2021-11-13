Путин о войне на Донбассе — Россия не является стороной конфликта

https://racurs.ua/n163001-putin-o-voyne-na-donbasse-my-ne-yavlyaemsya-storonoy-konflikta.html

Ракурс

Владимир Путин, президент Российской Федерации, вновь заявил, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе.

По его словам, РФ никогда не признает себя виновной в оккупации украинских территорий. Об этом пишут российские СМИ.

В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся, — сказал Путин.

Ранее в Кремле назвали предположение о том, что Россия планирует вторжение в Украину, пустым и безосновательным нагнетанием обстановки.

По данным источников Bloomberg, Россия готова применить силу «при необходимости», в то же время полномасштабное наступление РФ оценивается как маловероятное, потому что войскам РФ будет противостоять сопротивление населения Киева и других городов.

Напомним, Украина потеряла двух защитников на Донбассе — военнослужащие погибли в результате подрыва на вражеской взрывчатке. Трагедия произошла в пятницу, 12 ноября. Бойцы от взрыва получили ранения, которые были несовместимы с жизнью.