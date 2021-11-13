Карантин в Украине – «красными» остаются 18 регионов

https://racurs.ua/n163000-karantin-v-ukraine-krasnymi-ostautsya-18-regionov.html

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Карантин в Украине усилили до максимума в 18 регионах — в «красной» зоне находятся Киев и 17 областей.

По состоянию на 13 ноября к «желтой» зоне отнесли три области — Закарпатскую, Кировоградскую и Тернопольскую. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К «красной» зоне эпидемической опасности отнесен Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, в Украине составляет 783 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости — 659 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в:

Сумской области — 1 тыс. 157,

Николаевской области — 1 тыс. 74,

Хмельницкой области — 1 тыс. 47,

Одесской области — 1 тыс. 9.

По состоянию на 12 ноября уровень госпитализаций в Украине составляет 82,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 91,8 на 100 тысяч населения. Кроме столицы, уровень госпитализаций также превышен в 20 регионах.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 12 ноября, подхватили 23 тыс. 572 украинца, среди них 1 тыс. 622 ребенка и 436 медработников. В больницы попали 4 тыс. 564 человека, а от осложнений умерли 695 украинцев.