Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 12 ноября, подхватили 23 тыс. 572 украинца, среди них 1 тыс. 622 ребенка и 436 медработников. В больницы попали 4 тыс. 564 человека, а от осложнений умерли 695 украинцев.

За сутки медики провели 126 тыс. 841 тест (в том числе методом ПЦР — 60 тыс. 402, методом ИФА — 14 тыс. 989). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 839), Днепропетровской (2 тыс. 219), Одесской (2 тыс. 66), Харьковской (1 тыс. 876) и Львовской (1 тыс. 243) областях.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что коронавирус не лечат антибиотиками. По его словам, устойчивость к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз здравоохранению.

На фоне эпидемии коронавирусной болезни продажи этих препаратов снова растут. Глава Минздрава посоветовал украинцам не принимать антибиотики без назначения врача.