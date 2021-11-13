Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

От коронавируса умерли почти 700 украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)

13 ноя 2021, 08:56
999

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 12 ноября, подхватили 23 тыс. 572 украинца, среди них 1 тыс. 622 ребенка и 436 медработников. В больницы попали 4 тыс. 564 человека, а от осложнений умерли 695 украинцев.

За сутки медики провели 126 тыс. 841 тест (в том числе методом ПЦР — 60 тыс. 402, методом ИФА — 14 тыс. 989). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Статистика коронавируса. Данные: СНБО

Статистика коронавируса. Данные: СНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 839), Днепропетровской (2 тыс. 219), Одесской (2 тыс. 66), Харьковской (1 тыс. 876) и Львовской (1 тыс. 243) областях.


Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что коронавирус не лечат антибиотиками. По его словам, устойчивость к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз здравоохранению.

На фоне эпидемии коронавирусной болезни продажи этих препаратов снова растут. Глава Минздрава посоветовал украинцам не принимать антибиотики без назначения врача.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров