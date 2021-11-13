После аплодисментов нападавших на журналистов уволили в «Укрэксимбанке»

https://racurs.ua/n162997-posle-aplodismentov-napadavshih-na-jurnalistov-uvolili-v-ukreksimbanke.html

Ракурс

Дело о нападении на журналистов в «Укрэксимбанке» еще не завершилось. Работников, возобновившихся на работе после нападения, все же уволили после нового скандала.

Наблюдательный совет банка отреагировал на ситуацию, когда один из нападавших на журналистов Игорь Тельбизов вошел в банк под аплодисменты Об этом сообщили на сайте «Укрэксимбанка».

Действия Тельбизова и работников банка, которые приветствовали его аплодисментами после возвращения на работу, возмутили общественность. Поэтому наблюдательный совет принял решение обратиться к правлению банка касательно увольнения Тельбизова и Осипова.

Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны исполнять обязанности, а также не понимают положения кодекса этики и корпоративных ценностей банка.

В совете решили, что пребывание этих двух сотрудников на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка, а также создает репутационные риски.

Игорь Тельбизов работал директором департамента банковской безопасности, а Олег Осипов — начальником управления внутренней безопасности

«Ракурс» сообщал, что видео возвращения Тельбизова в банк опубликовал народный депутат Гео Лерос. Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку.