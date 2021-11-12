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Праздник 13 ноября. Фото: maximum.fm

13 ноября — какой в Украине отмечают праздник

12 ноя 2021, 22:52
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Церковный праздник апостолов от 70-ти отмечает православная церковь 13 ноября.

Также в этот день чтят память преподобных Спиридона и Никодима — просфорников Печерских. Народные предания гласят, что эти два святых жили в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. На протяжении 30 лет они пекли просфоры, но однажды печь загорелась. Спиридон и Никодим смогли потушить пожар и остались невредимыми. В народе их почитали как хранителей дома от пожара.

Народные приметы на 13 ноября:

  • Снегирь петь начал — скоро начнется зима.
  • Медведь соорудил берлогу на возвышенности — начнется сильное наводнение.
  • Солнечная и ясная погода — будет порывистый и сильный ветер.
  • Громко чирикают воробьи — жди теплой погоды.

В мире 13 ноября отмечается Международный день слепых, Всемирный день доброты, День смотрителя в США и Национальный день мысли в Аргентине.


13 ноября в истории:

  • 1851 год — заработала Николаевская железная дорога.
  • 1918 год — во Львове провозгласили западноукраинскую народную Республику.
  • 1971 год — выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса.
  • 1997 год — состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Напомним, с 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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