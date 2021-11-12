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Праздник 13 ноября. Фото: maximum.fm
13 ноября — какой в Украине отмечают праздникhttps://racurs.ua/n162996-13-noyabrya-kakoy-v-ukraine-otmechaut-prazdnik.htmlРакурс
Церковный праздник апостолов от 70-ти отмечает православная церковь 13 ноября.
Также в этот день чтят память преподобных Спиридона и Никодима — просфорников Печерских. Народные предания гласят, что эти два святых жили в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. На протяжении 30 лет они пекли просфоры, но однажды печь загорелась. Спиридон и Никодим смогли потушить пожар и остались невредимыми. В народе их почитали как хранителей дома от пожара.
Народные приметы на 13 ноября:
- Снегирь петь начал — скоро начнется зима.
- Медведь соорудил берлогу на возвышенности — начнется сильное наводнение.
- Солнечная и ясная погода — будет порывистый и сильный ветер.
- Громко чирикают воробьи — жди теплой погоды.
В мире 13 ноября отмечается Международный день слепых, Всемирный день доброты, День смотрителя в США и Национальный день мысли в Аргентине.
13 ноября в истории:
- 1851 год — заработала Николаевская железная дорога.
- 1918 год — во Львове провозгласили западноукраинскую народную Республику.
- 1971 год — выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса.
- 1997 год — состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.
Напомним, с 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский.
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