Свято 13 листопада. Фото: maximum.fm

https://racurs.ua/ua/n162996-13-lystopada-yake-v-ukrayini-vidznachaut-svyato.html

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Церковне свято апостолів від 70-ти відзначає православна церква 13 листопада.

Також цього дня вшановують пам’ять преподобних Спиридона і Никодима — просфорників Печерських. Народні перекази свідчать, що ці двоє святих жили в 12 ст. у ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. Упродовж 30 років вони пекли просфори, але одного разу піч загорілася. Спиридон та Никодим змогли загасити пожежу і залишилися неушкодженими. У народі їх шанували як зберігачів будинку від пожежі.

Народні прикмети на 13 листопада:

Снігур співати почав — невдовзі почнеться зима.

Ведмідь спорудив барліг на височини — почнеться сильна повінь.

Сонячна і ясна погода — буде поривчастий і сильний вітер.

Голосно цвірінькають горобці — чекай теплої погоди.

У світі 13 листопада відзначають Міжнародний день сліпих, Всесвітній день доброти, День доглядальника в США та Національний день думки в Аргентині.

13 листопада в історії:

1851 рік — запрацювала Миколаївська залізниця.

1918 рік — у Львові проголосили Західноукраїнську народну Республіку.

1971 рік — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса.

1997 рік — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України.

Нагадаємо, з 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності. Відповідний указ вже підписав президент Володимир Зеленський.