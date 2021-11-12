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Свято 13 листопада. Фото: maximum.fm
13 листопада — яке в Україні відзначають святоhttps://racurs.ua/ua/n162996-13-lystopada-yake-v-ukrayini-vidznachaut-svyato.htmlРакурс
Церковне свято апостолів від 70-ти відзначає православна церква 13 листопада.
Також цього дня вшановують пам’ять преподобних Спиридона і Никодима — просфорників Печерських. Народні перекази свідчать, що ці двоє святих жили в 12 ст. у ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. Упродовж 30 років вони пекли просфори, але одного разу піч загорілася. Спиридон та Никодим змогли загасити пожежу і залишилися неушкодженими. У народі їх шанували як зберігачів будинку від пожежі.
Народні прикмети на 13 листопада:
- Снігур співати почав — невдовзі почнеться зима.
- Ведмідь спорудив барліг на височини — почнеться сильна повінь.
- Сонячна і ясна погода — буде поривчастий і сильний вітер.
- Голосно цвірінькають горобці — чекай теплої погоди.
У світі 13 листопада відзначають Міжнародний день сліпих, Всесвітній день доброти, День доглядальника в США та Національний день думки в Аргентині.
13 листопада в історії:
- 1851 рік — запрацювала Миколаївська залізниця.
- 1918 рік — у Львові проголосили Західноукраїнську народну Республіку.
- 1971 рік — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса.
- 1997 рік — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України.
Нагадаємо, з 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності. Відповідний указ вже підписав президент Володимир Зеленський.
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