Про шанси українців не провести Новий рік у «червоній» зоні розповіли в МОЗ. Фото: dtkt.ua

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Послабити карантин в Україні на Новий рік можуть лише за умови дотримання українцями двох умов.

Спад захворюваності на COVID-19 залежить від виконання громадянами рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. Треба вакцинуватися і дотримуватися протиепідемічних вимог. Про це 12 листопада заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в коментарі «Радіо НВ».

Швидкість виходу кожної області з «червоної» зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. При дотриманні всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в «червоній» зоні, — заявив він.

Станом на 12 листопада у «червоній» зоні карантину перебувають 17 областей та Київ. У цій зоні запроваджені найсуворіші карантинні заходи — не працюють непродовольчі магазини, ТРЦ, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри, розважальні заклади. Також забороняється проведення різноманітних заходів. Зачинені школи, але не учням 1−4 класів. Крім того, дозволено працювати дитсадкам. Уникнути обмежень можна лише за умови 100-% вакцинації відвідувачів та працівників закладів.

Нагадаємо, КМДА вирішила посилити у всіх районах столиці контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. В групи контролю за дотриманням карантинних обмежень залучать поліцейських, муніципальну охорону, а також працівників КМДА та Держпродспоживслужбу.

Джерело: «Радіо НВ»