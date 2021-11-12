О шансах украинцев не провести Новый год в «красной» зоне рассказали в Минздаве. Фото: dtkt.ua

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Ослабить карантин в Украине на Новый год могут только при условии соблюдения украинцами двух условий.

Спад заболеваемости COVID-19 зависит от выполнения гражданами рекомендаций Министерства здравоохранения. Об этом 12 ноября заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии «Радио НВ».

Скорость выхода каждой области из «красной» зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в «красной» зоне, — заявил он.

По состоянию на 12 ноября в «красной» зоне карантина находятся 17 областей и Киев. В этой зоне введены строгие карантинные мероприятия — не работают непродовольственные магазины, ТРЦ, заведения общепита, спортзалы и фитнес-центры, развлекательные заведения. Также запрещается проведение разнообразных мероприятий. Закрыты школы, но не ученикам 1−4 классов. Кроме того, разрешено работать детсадам. Избежать ограничений можно только при условии 100% вакцинации посетителей и работников заведений.

Напомним, КГГА решила усилить во всех районах столицы контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. В группы контроля за соблюдением карантинных ограничений привлекут полицейских, муниципальную охрану, а также работников КГГА и Госпродпотребслужбу.

Источник: «Радио НВ»