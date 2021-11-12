Электрический грузовик от Geely. Скриншот из видео

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Ракурс

Концепт электрического тягача с полуприцепом под названием Homtruck представили китайцы.

Подразделение коммерческих автомобилей компании Geely презентовало машину, которая по мнению инженеров, могла бы называться грузовиком будущего. Грузовик является своеобразным «домом на колесах» для дальнобойщиков. В салоне разместили не только место для ночлега, но и ванную комнату с душем и туалетом, место для приготовления пищи и холодильник. Об этом сообщается на YouTube-канале Geely.

Отмечается, что лобовое стекло машины плавно переходит в панорамную крышу, а интерьер салона создан из мягких тканей, прочного пластика и бамбука. Гигантская цифровая панель приборов находится перед водителем, а изображение с камер, которые охватывают все 360 градусов, выводится на дисплей.

Кроме того, рулевое колесо получило свой сенсорный дисплей, который отображает информацию о состоянии машины и используется для переключения между автономными режимами вождения. По словам конструкторов, автономная система L4 использует лидар, радары и камеры, расположенные вокруг автомобиля для управления им без непосредственного участия водителя.

Компания «Джилли» планирует начать производство грузовика в 2024 году и поставлять его на международный рынок.

Напомним, компания Rolls-Royce Power Systems, которая специализируется на разработке и производстве силовых установок, в сентябре представила гибридный карьерный самосвал.