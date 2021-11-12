Електрична вантажівка від Geely. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n162994-ray-dlya-dalekobiynykiv-elektrychnu-vantajivku-maybutnogo-prezentuvala-geely.html

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Концепт електричного тягача з напівпричепом під назвою Homtruck представили китайці.

Підрозділ комерційних автомобілів компанії Geely презентував машину, яка на думку інженерів, могла б називатися вантажівкою майбутнього. Вантажівка є своєрідним «будинком на колесах» для далекобійників. У салоні розмістили не лише місце для ночівлі, але й ванну кімнату з душем та туалетом, місце для приготування їжі та холодильник. Про це повідомляється на YouTube-каналі Geely.

Зазначається, що лобове скло машини плавно переходить у панорамний дах, а інтер'єр салону створений з м’яких тканин, міцного пластику та бамбука. Гігантська цифрова панель приладів знаходиться перед водієм, а зображення з камер, які охоплюють всі 360 градусів, виводиться на дисплей.

Крім того, кермо також отримало свій сенсорний дисплей, який показує інформацію про стан машини й використовується для перемикання між автономними режимами водіння. За словами конструкторів, автономна система L4 використовує лідар, радари й камери, розташовані навколо автомобіля для управління ним без безпосередньої участі водія.

Компанія «Джиллі» планує почати виробництво вантажівки у 2024 році й поставляти його на міжнародний ринок.

Нагадаємо, компанія Rolls-Royce Power Systems, яка спеціалізується на розробці і виробництві силових установок, у вересні представила гібридний кар'єрний самоскид.