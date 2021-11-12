Участника нападения на журналистов встретили овациями в «Укрэксимбанке»

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Дело о нападении на журналистов в «Укрэксимбанке» получило неожиданный поворот. Работников, которые напали на представителей СМИ, возобновили на должностях.

Игорь Тельбизов снова работает директором департамента банковской безопасности, а Олег Осипов — начальником управления внутренней безопасности. Эту информацию официально подтвердили в финучреждении.

Приказ о возобновлении датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Видео возвращения Тельбизова в банк опубликовал народный депутат Гео Лерос. Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку.

Наверное, более крутого теста нельзя было пройти ни в одной организации. Спасибо всем, мы чувствовали это каждую минуту, — сказал Тельбизов.

Напомним, что 2 ноября нападение на журналистов «Схем» в «Укрэксимбанке» завершила расследовать прокуратура. Впрочем, резонансное дело было отправлено в суд без ключевых доказательств.

Это ставит под реальную угрозу возможность подтверждения вины обвиняемых, заявила руководитель программы «Схемы. Коррупция в деталях» Наталья Седлецкая. Речь идет об оригиналах аудиозаписей событий, произошедших в кабинете Мецгера, записанных журналистом «Схем» на телефон.

Также к материалам дела не приобщили оригинал восстановленной видеозаписи всего инцидента, включая момент нападения.