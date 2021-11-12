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Ракурс
Нападника на журналістів зустріли оваціями в «Укрексімбанку»

Нападника на журналістів зустріли оваціями в «Укрексімбанку» (ВІДЕО)

12 лис 2021, 10:36
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Справа про напад на журналістів в «Укрексімбанку» отримала несподіваний поворот. Працівників, які напали на представників ЗМІ, поновлено на роботі.

Ігор Тельбізов знову працює директором департаменту банківської безпеки, а Олег Осіпов — начальником управління внутрішньої безпеки. Цю інформацію офіційно підтвердили у фінустанові.

Наказ про поновлення датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Відео повернення Тельбізова до банку опублікував народний депутат Гео Лерос. Тельбізов під оплески працівників увійшов до холу банку та подякував присутнім за підтримку.

Напевно, крутішого тесту не можна було пройти в жодній організації. Спасибі всім, ми відчували це щохвилини, — сказав Тельбізов.

Нагадаємо, що 2 листопада напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» завершила розслідувати прокуратура. Утім, резонансну справу відправили в суд без ключових доказів.


Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених, заявила керівник програми «Схеми. Корупція в деталях» Наталя Седлецька. Йдеться про оригінал аудіозапису подій, які відбулись у кабінеті Мецгера, записані журналістом «Схем» на телефон.

Також до матеріалів справи не долучили оригінал відновленого відеозапису всього інциденту, включно з моментом нападу.

Джерело: Ракурс


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