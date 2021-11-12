В РНБО і МВС розповіли, чи стрілятимуть у випадку прориву мігрантів з Білорусі

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Мігранти з Близького Сходу можуть прориватися у Європу і через Україну. Силовики у такому випадку не будуть стріляти на ураження, заявили секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Посадовці 11 листопада відповідали на питання щодо мігрантської кризи на кордоні Польщі та Білорусі у студії «1+1». Данілов звернув увагу, що в Україні взагалі немає покарання за порушення кордону.

Ми повинні вжити превентивних заходів, щоб це не сталося — і ми зараз цим питанням займаємося, — заявив секретар РНБО і зазначив, що Білорусь штучно створила кризу із мігрантами на кордоні з Європою.

Данілов пояснив, що українські прикордонники не будуть відкривати вогонь на ураження, навіть якщо нелегальні мігранти з Білорусі підуть на прорив нашого кордону.

Київ застосує превентивні заходи, щоб цього не відбулося. Він звернув увагу на ліберальну позицію Європи щодо мігрантів і закликав не плоутити біженців та нелегальних мігрантів.

Тому що біженці — це біженці, а натовп — це натовп, який штучно зроблений. Це зовсім різні речі. У нас є певні пропозиції з цього приводу, — сказав секретар РНБО.

Данілов також сумнівається у доцільності прийому мігрантів в Україні, адже у країні нині 1,5 млн тимчасово переміщених осіб внаслідок російсько-української війни.

Міністр Монастирський, який 11 листопада провів навчання на Волині, розповів, що механіка протидії можливому прориву буде подібною до дій польських прикордонників: розвідка дізнається про місця скупчення мігрантів, до яких надішлють мобільні групи.

За словами міністра, визначено 10 ділянок можливого підходу мігрантів з Білорусі.

Нормальний кордон між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, а ці 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі. Самої споруди кордону немає. І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, — наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і Республікою Білорусь. Мова йде про понад тисячу кілометрів державного кордону, — сказав очілльник МВС.

Монастирський також уточнив, що наразі питання відокремлення прикордонників, ДСНС та Нацгвардії вже не розглядається і саме міграційна криза на кордоні з ЄС продемонструвала недоцільність такого розділення та потребу в консолідації цих сил.