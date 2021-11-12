В СНБО и МВД рассказали, будут ли стрелять в случае прорыва мигрантов из Беларуси

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Мигранты с Ближнего Востока могут прорываться в Европу и через Украину. Силовики в таком случае не будут стрелять на поражение, заявили секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Чиновники 11 ноября отвечали на вопросы по поводу мигрантского кризиса на границе Польши и Беларуси в студии «1+1». Данилов обратил внимание, что в Украине отсутствует наказание за нарушение границы.

Мы должны принять превентивные меры, чтобы этого не случилось — и мы сейчас этим вопросом занимаемся, — заявил секретарь СНБО и отметил, что Беларусь искусственно создала кризис с мигрантами на границе с Европой.

Данилов пояснил, что украинские пограничники не будут открывать огонь на поражение, даже если нелегальные мигранты из Белоруссии пойдут на прорыв нашей границы.

Киев примет превентивные меры, чтобы этого не произошло. Он обратил внимание на либеральную позицию Европы по отношению к мигрантам и призвал не путать беженцев и нелегальных мигрантов.

Потому что беженцы — это беженцы, а толпа — это искусственно сделанная толпа. Это совсем разные вещи. У нас есть определенные предложения на этот счет, — сказал секретарь СНБО.

Данилов также сомневается в целесообразности приема мигрантов в Украине, ведь в стране сейчас 1,5 млн временно перемещенных лиц в результате российско-украинской войны.

Министр Монастырский, который 11 ноября провел учения на Волыни, рассказал, что механика противодействия возможному прорыву будет похожа на действия польских пограничников: разведка узнает о местах скопления мигрантов, к которым пришлют мобильные группы.

По словам министра, определены 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси.

Нормальная граница между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью отсутствует, а эти 10 участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси. Самой границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан — в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы, — сказал глава МВД.

Монастырский также уточнил, что вопрос разчленения МВД — на отдельную погранслужбу, ГСЧС и Нацгвардию уже не рассматривается и именно миграционный кризис на границе с ЕС продемонстрировал нецелесообразность такого разделения, а также потребность в консолидации этих структур.