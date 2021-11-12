Кличко. Фото: Вгороде

https://racurs.ua/n162945-klichko-pugaet-kievlyan-veernymi-otklucheniyami-reakciya-kabmina.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, напугал киевлян веерными отключениями и рассказал о кризисе в энергетике.

В то же время премьер-министр Денис Шмигаль опроверг его слова. Соответствующие заявления Кличко сделал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам мэра Киева, столица выделила два млрд грн, чтобы не повышать тарифы на тепло и горячую воду, но у теплогенерирующих предприятий недостаточно энергоносителей.

Мы знаем, что из 12 больших теплогенерирующих предприятий страны на 10 недостаточны запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет, — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что Украина может увеличить добычу собственного газа и меньше зависеть от мировой цены на газ.

В то же время премьер-министр заявил, что оснований для веерных отключений в Украине нет. По его словам, правительство приняло решение о запрете отключения поставок тепла и газа для населения и предприятий во время отопительного сезона. Тарифы не будут расти, а все граждане, нуждающиеся в субсидиях, получат соответствующую поддержку от государства.

Он добавил, что в Украине достаточное количество ресурсов для прохождения отопительного сезона. В частности, будут работать 14 блоков атомных электростанций из 15 имеющихся в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что отключение электроэнергии из-за снижения температуры и усложнения погодных условий отрицали энергетики. НЭК «Укрэнерго» сообщает, что планирует покрыть чрезмерное потребление электроэнергии за счет использования резервных энергоблоков и резервного топлива.