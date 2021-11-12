Кличко. Фото: Вгороде

https://racurs.ua/ua/n162945-klychko-lyakaie-kyyan-viyalovymy-vidkluchennyamy-reakciya-uryadu.html

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Віталій Кличко, мер Києва, налякав киян віяловими відключеннями і розповів про кризу в енергетиці.

Натомість прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував його слова. Відповідні заяви Кличко зробив в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами мера Києва, столиця виділила два млрд грн, щоби не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду, але в теплогенеруючих підприємств недостатньо енергоносіїв.

Ми знаємо, що з 12 великих теплогенеруючих підприємств країни на 10 — недостатні запаси енергоносіїв. І ця ситуація, у разі великих морозів, може призвести до віялових відключень, чого не було багато років, — наголосив Кличко.

Він додав, що Україна може збільшити видобуток власного газу й менше залежати від світової ціни на газ.

Водночас прем'єр-міністр заявив, що підстав для віялових відключень в Україні немає. За його словами, уряд ухвалив рішення про заборону відключення постачання тепла й газу для населення та підприємств під час опалювального сезону. Тарифи не зростатимуть, а всі громадяни, які потребують субсидій, отримають відповідну підтримку від держави.

Він додав, що в Україні наявна достатня кількість ресурсів для проходження опалювального сезону. Зокрема, працюватимуть 14 блоків атомних електростанцій з 15 наявних в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відключення електроенергії через зниження температури та ускладнення погодних умов заперечили енергетики. НЕК «Укренерго» повідомляє, що планує покрити надмірне споживання електроенергії коштом використання резервних енергоблоків та резервного палива.