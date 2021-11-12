Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Курорт Буковель, фото: «Перший Діловий телеканал»
Дорога на Буковель — «Укрзалізниця» перейменує залізничну станціюhttps://racurs.ua/ua/n162944-doroga-na-bukovel-ukrzaliznycya-pereymenuie-zaliznychnu-stanciu.htmlРакурс
«Укрзалізниця» починає реновацію залізничної станції Татарів, розташованої за 15 км від популярного гірськолижного курорту Буковель.
Також держкомпанія ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
«Укрзалізниця» також збільшує кількість поїздів до станції. Відповідно до нового графіку руху, через станцію прямуватимуть сім поїздів:
- № 5/6 Маріуполь — Рахів;
- № 15/16 Харків — Рахів;
- № 55/56 Київ — Рахів;
- № 95/96 Київ — Рахів;
- № 25/26 Одеса — Рахів;
- № 125/126 Миколаїв — Рахів;
- № 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).
Крім того, з 12 грудня будуть організовані автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.
.