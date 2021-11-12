Курорт Буковель, фото: «Перший Діловий телеканал»

https://racurs.ua/ua/n162944-doroga-na-bukovel-ukrzaliznycya-pereymenuie-zaliznychnu-stanciu.html

Ракурс

«Укрзалізниця» починає реновацію залізничної станції Татарів, розташованої за 15 км від популярного гірськолижного курорту Буковель.

Також держкомпанія ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» також збільшує кількість поїздів до станції. Відповідно до нового графіку руху, через станцію прямуватимуть сім поїздів:

№ 5/6 Маріуполь — Рахів;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 55/56 Київ — Рахів;

№ 95/96 Київ — Рахів;

№ 25/26 Одеса — Рахів;

№ 125/126 Миколаїв — Рахів;

№ 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Крім того, з 12 грудня будуть організовані автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.