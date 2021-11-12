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Ракурс
Курорт Буковель, фото: «Перший Діловий телеканал»

Дорога на Буковель — «Укрзалізниця» перейменує залізничну станцію

12 лис 2021, 10:10
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«Укрзалізниця» починає реновацію залізничної станції Татарів, розташованої за 15 км від популярного гірськолижного курорту Буковель.

Також держкомпанія ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».


«Укрзалізниця» також збільшує кількість поїздів до станції. Відповідно до нового графіку руху, через станцію прямуватимуть сім поїздів:

  • № 5/6 Маріуполь — Рахів;
  • № 15/16 Харків — Рахів;
  • № 55/56 Київ — Рахів;
  • № 95/96 Київ — Рахів;
  • № 25/26 Одеса — Рахів;
  • № 125/126 Миколаїв — Рахів;
  • № 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Крім того, з 12 грудня будуть організовані автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

Джерело: Ракурс


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