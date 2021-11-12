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Ракурс
Курорт Буковель, фото: «Перший Діловий телеканал»

Дорога на Буковель — «Укрзализныця» переименует железнодорожную станцию

12 ноя 2021, 10:10
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«Укрзализныця» начинает реновацию железнодорожной станции Татаров, расположенной в 15 км от популярного горнолыжного курорта Буковель.

Также госкомпания инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».


«Укрзализныця» также увеличивает количество поездов на станцию. Согласно новому графику движения, через станцию будут следовать семь поездов:

  • № 5/6 Мариуполь — Рахов;
  • № 15/16 Харьков — Рахов;
  • № 55/56 Киев — Рахов;
  • № 95/96 Киев — Рахов;
  • № 25/26 Одесса — Рахов;
  • № 125/126 Николаев — Рахов;
  • № 130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).

Кроме того, с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.

Источник: Ракурс


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