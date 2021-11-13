Після оплесків нападників на журналістів звільнили в «Укрексімбанку». Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n162997-pislya-opleskiv-napadnykiv-na-jurnalistiv-zvilnyly-v-ukreksimbanku.html

Ракурс

Справа про напад на журналістів в «Укрексімбанку» ще не завершилася. Працівників, яких відновили на роботі після нападу, все ж звільнили після нового скандалу.

Наглядова рада банку відреагувала на ситуацію, коли один з нападників на журналістів Ігор Тельбізов увійшов до банку під оплески. Про це повідомили на сайті «Укрексімбанку».

Дії Тельбізова та працівників банку, які привітали його оплесками після повернення на роботу обурили громадськість. Через це наглядова рада ухвалила рішення звернутися до правління банку щодо звільнення Тельбізова та Осіпова.

Тельбізов та Осіпов довели, що вони не здатні виконувати обов’язки, а також не розуміють положення кодексу етики та корпоративних цінностей банку.

У раді вирішили, що перебування цих двох співробітників на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку, а також створює репутаційні ризики.

Ігор Тельбізов працював директором департаменту банківської безпеки, а Олег Осіпов — начальником управління внутрішньої безпеки.

«Ракурс» повідомляв, що відео повернення Тельбізова до банку опублікував народний депутат Гео Лерос. Тельбізов під оплески працівників увійшов до холу банку та подякував присутнім за підтримку.