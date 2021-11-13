Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n162998-vid-koronavirusu-pomerly-mayje-700-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 12 листопада, підхопили 23 тис. 572 українців, серед них 1 тис. 622 дитини та 436 медпрацівників. У лікарні потрапили 4 тис. 564 особи, а від ускладнень померли 695 українців.

За добу медики зробили 126 тис. 841 тест (зокрема методом ПЛР — 60 тис. 402, методом ІФА — 14 тис. 989). Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 839), Дніпропетровській (2 тис. 219), Одеській (2 тис. 66), Харківській (1 тис. 876) і Львівській (1 тис. 243) областях.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко нагадав, що коронавірус не лікують антибіотиками. За його словами, стійкість до антибіотиків є однією з найсерйозніших загроз для охорони здоров’я.

На фоні епідемії коронавірусної хвороби продаж цих препаратів знову зростає. Глава МОЗ порадив українцям не приймати антибіотики без призначення лікаря.