Как употребление соли влияет на работу мозга, исследовали ученые. Фото: publish.com.ua

https://racurs.ua/n162999-kak-upotreblenie-soli-vliyaet-na-rabotu-mozga-issledovali-uchenye.html

Ракурс

Употребление соли и ее влияние на активность нейронов в мозге изучали американские ученые.

Исследователи проанализировали влияние соли на гипоталамус и обнаружили странную связь, которая противоречит результатам предыдущих работ. Работа авторов опубликована в журнале Cell Reports.

Когда вы глотаете соленую пищу, мозг воспринимает ее и активирует ряд компенсаторных механизмов, чтобы снизить уровень натрия в крови.

В предыдущих исследованиях наблюдалась положительная связь между активностью нейронов и увеличением притока крови, но ученые в новом исследовании обнаружили снижение кровотока по мере активации нейронов в гипоталамусе.

Полученные результаты поднимают интересные вопросы о том, как гипертония может повлиять на мозг. Считается, что примерно 50−60% случаев гипертонии связаны с избыточным потреблением соли.

Авторы новой работы планируют подробнее исследовать обнаруженный ими механизм нейроваскулярной связи, чтобы определить, способствует ли он появлению солезависимой гипертонии.

Кроме того, ученые надеются использовать свой подход для изучения других областей мозга и заболеваний, включая депрессию, ожирение и нейродегенеративные заболевания.

Источник: Cell Reports