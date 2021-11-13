Як вживання солі впливає на роботу мозку, дослідили вчені. Фото: publish.com.ua

https://racurs.ua/ua/n162999-yak-vjyvannya-soli-vplyvaie-na-robotu-mozku-doslidyly-vcheni.html

Ракурс

Вживання солі та її вплив на активність нейронів у мозку вивчали американські вчені.

Дослідники проаналізували вплив солі на гіпоталамус та виявили дивний зв’язок, який суперечить результатам попередніх робіт. Робота авторів опублікована у журналі Cell Reports.

Коли ви ковтаєте солону їжу, мозок сприймає її та активує ряд компенсаторних механізмів, щоб знизити рівень натрію в крові.

У попередніх дослідженнях спостерігався позитивний зв’язок між активністю нейронів та збільшенням притоку крові, але вчені у новому дослідженні виявили зниження кровотоку в міру активації нейронів у гіпоталамусі.

Отримані результати порушують цікаві теми про те, як гіпертонія може вплинути на мозок. Вважається, що приблизно 50−60% випадків гіпертонії пов’язані з надмірним вживанням солі.

Автори нової роботи планують докладніше вивчити виявлений ними механізм нейроваскулярного зв’язку, щоб визначити, чи він сприяє появі сольозалежної гіпертонії.

Крім того, вчені сподіваються використовувати свій підхід для вивчення інших частин мозку та захворювань, включаючи депресію, ожиріння та нейродегенеративні захворювання.

Джерело: Cell Reports